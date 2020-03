Las medidas de prevención básicas contra el coronavirus

Tras conocerse el primer caso de coronavirus en Argentina, la infectóloga y científica del Conicet Elida Pallone llamó a no tener miedo, ya que el “el virus no está circulando en el país, el caso está controlado porque no está en contacto con la población” y aclaró que “el virus no se difunde en el aire”. En Verano 2020, aconsejó que “el lavado de manos debe hacerse con abundante agua y jabón” como medida preventiva.

El uso barbijo solo está recomendado en los trabajadores de la salud y en quienes tienen el virus, ya que “cualquier persona con coronavirus puede infectar elementos al estornudar”. En ese sentido, sostuvo que “el contacto con secreciones que tienen el virus se puede producir el contagio”.