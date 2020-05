Las embarazadas no tendrían mayores riesgos de contraer COVID-19

La médica infectóloga Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, se refirió en Radio Nacional Córdoba a la situación de las mujeres embarazadas, conforme los casos evaluados. “Las embarazadas parecen ser una población bastante preservada de la COVID. No quiere decir que no puedan enfermarse pero no están mostrando formas más graves, a diferencia de lo que sucede con la gripe”, explicó la médica, quien agregó que “tampoco está demostrado que exista transmisión vertical”, es decir de madre a hijo. Finalmente, Guzzi relató que “se hicieron algunos estudios y no se encontraron virus” en líquido amniótico ni cordón umbilical, entre otras observaciones realizadas a madres contagiadas.

