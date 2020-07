“Las Dos Carátulas”, le due maschere. 70 anni in onda

Il 27 agosto la radio argentina compie 100 anni. Il programma più emblematico della radio pubblica, Las Dos Carátulas, cioé le due Maschere, in onda da 70 anni ininterrotti, detiene il record. Dal 1990, il ciclo è diretto da Nora Massi che ha dialogato con Rae-Argentina al Mondo nel quadro del Gruppo di Whatsapp. La Massi è attrice, docente di teatro, regista e sceneggiatrice argentina. Punto di riferimento nella radio mondiale, attraverso il ciclo “Las Dos Carátulas”, è riuscita a portare nelle case di tutto il paese i classici della letteratura universale e argentina in formato radiofonico.

Il compito di Las Dos Carátulas è ciclopico: l’adattamento radiofonico di alcune opere universali come i classici russi di Tolstoi, il processo di selezione ed allenamento degli attori sotto il coordinamento di Patricio Schultze ed infine, l’edizione finale che negli ultimi anni, con l’accuratezza di Javier Schiavonne, editore di Radio Nacional Argentina, è un’opera con un alto meccanismo di precisione.

/// Cosa significa “Las Dos Carátulas. Sulla nostra pagina Facebook potete trovare, in lingua spagnola, la storia del ciclo dalle sue origini fino ad oggi. Però abbiamo ascoltatori che in altre parti del mondo mettono la sveglia per ascoltare la nostra messa in onda dall’Argentina. Manteniamo le idee originali della sua fondazione cioè sostenere e rinforzare la vocazione della gente giovane con un repertorio che praticamente oggi ci manca///.

Intervista: Adrián Korol

Produzione: Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez