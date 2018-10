Las dos carátulas, con Víctor Laplace, se presenta en Ushuaia

El emblemático ciclo cultural que desde 1950 se emite por Radio Nacional, llega por primera vez a Tierra del Fuego para presentar la obra Barranca abajo de Florencio Sánchez. La puesta en escena tendrá lugar el próximo martes 16 de octubre a las 20, en la Sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura.

Barranca abajo será interpretada por los reconocidos actores Víctor Laplace y Daniel Miglioranza, que estarán acompañados por un elenco de artistas locales.

En diálogo con Radio Nacional, Víctor Laplace sostuvo que “es un hermosos proyecto y esta amiga que es Miryam Strat, me ha convidado con este lujo y ahí estaré feliz de hacerlo”.

Respecto de la experiencia de trabajar con artistas locales, Laplace aseguró que “para mi es un privilegio”, recordando que “yo no me olvido de que siendo joven me vine de Tandil a Buenos Aires a estudiar teatro y siempre me intereso estar en contacto con todas las provincias”.