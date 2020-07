“Las Dos Carátulas” completa 70 anos no ar

A radiodifusão argentina completará 100 anos no dia 27 de agosto. E o recorde nacional é mantido pelo programa mais emblemático da Rádio Pública: “Las dos carátulas” (As duas Máscaras), com 70 anos no ar sem interrupção. O ciclo dedicado ao rádio teatro é dirigido por Nora Massi desde 1990.

Massi falou com a RAE Argentina ao Mundo no âmbito do Grupo Whatsapp. Ela é atriz, professora e diretora de teatro e roteirista argentina de referência na rádio mundial. Com o ciclo “Las Dos Carátulas” ela conseguiu levar os clássicos da literatura universal e argentina para os lares de todo o país em formato de rádio.

A tarefa de “Las Dos Carátulas” é ciclópica: inclui a adaptação de obras universais, como os clássicos russos de Tolstoi, ao roteiro; o processo de seleção e treinamento dos atores, com a coordenação de Patricio Schulzte. E, por último, a edição final que nos últimos anos, com a precisão de Javier Schiavonne, editor da Rádio Nacional Argentina, é um trabalho de relojoaria.

Las Dos Carátulas.

Temos até ouvintes que em outros lugares do mundo colocam o despertador para escutar a nossa transmissão da Argentina. Mantemos o ideário da sua fundação que era primeiro sustentar, reforçar a vocação dos jovens com um repertório que praticamente hoje nos está faltando.///

