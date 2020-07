Las Breñas festeja sus 99 años sin casos positivos de COVID- 19

“En este aniversario de la ciudad tenemos un gran encuentro de emociones y es una gran alegría para la comunidad, lo festejaremos formalmente porque esta situación de pandemia no nos permite realizar las actividades que hacemos todos los años.”, señaló Omar Machuca, intendente de Las Breñas, en diálogo con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia.

“Estamos muy preocupados por esta gran crisis, que no es sólo sanitaria, y aunque no tenemos ningún caso positivo de COVID-19, establecimos estrictos controles en el ingreso al municipio, porque en cualquier momento podremos tener alguno. En estos 109 días de cuarentena, hemos preparado centros de aislamiento, especialmente para quienes regresaron desde otros lugares. Son espacios habilitados en hoteles donde existen condiciones realmente muy cómodas y en los que se puede hacer un seguimiento sanitario especializado”, afirmó.

“En el caso de tener algún caso positivo, tenemos habilitadas camas para atender a 60 pacientes no críticos y en caso de serlo, está previsto su traslado a un centro de mayor complejidad. Estamos en fase 4, que nos permite por ser ciudad ‘no crítica’ flexibilizar algunas actividades, pero no las deportivas, religiosas o de bares y restaurantes. En los casos de aquellas que funcionan, se efectúan con el cumplimiento de los protocolos correspondientes. También están habilitadas las tareas de recreación, como las caminatas por ejemplo, porque somos conscientes de los efectos negativos de un encierro permanente”, finalizó.

La ciudad de Las Breñas, ubicada en el sudoeste de la provincia, registra su fundación a partir de la decisión del presidente Hipólito Irigoyen, a través del Decreto del 11 de Julio de 1921, que también estableció la creación de las colonias general Necochea y Lavalle y las municipalidades de Machagai, Avía Terai, Campo Largo, Corzuela y Presidencia de la Plaza