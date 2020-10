Larrauri recordó el apoyo que recibió de Maradona

El ex piloto de Fórmula 1, Oscar “Popi” Larrauri saludó a Diego Armando Maradona en su cumpleaños 60, y rememoró en Nacional Rosario aquel episodio de 1982, cuando el mejor futbolista de todos los tiempos viajó a la ciudad para apoyar la participación del piloto en la máxima categoría del automovilismo.

En este sentido, el nacido en la vecina Granadero Baigorria reveló en Club Deportivo Nacional (13 a 15 hs.) que aquello fue en el marco de “una cena para recaudar fondos para mi campaña” de cara a la F1. “Diego es querido por todos”, añadió.

“Recuerdo un viaje que hice a Grecia, y cuando cruzo la frontera me miran el pasaporte argentino, y me hablan de Maradona”, señala el ex piloto, que también analizó la actualidad de la categoría en la que compitió en 21 Grandes Premios.