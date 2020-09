L’Argentine honore Quino

Le monument à Mafalda, dans le quartier de San Telmo, dans la ville de Buenos Aires, a été l’épicentre des hommages rendus à Quino le jour de son départ.

Hommes, femmes, jeunes filles, garçons et les médias ont honoré en silence celui qui, pendant des décennies, a comme nul autre dévoilé l’âme et les contradictions de l’Argentine et de l’humanité.

Production : Eric Domergue