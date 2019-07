Lammens: “Acepté ser candidato porque Cristina se bajo de la presidencia” 

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, Matías Lammens, dialogó con Romina Manguel sobre la lista de unidad que representa y sostuvo que no es “kirchnerista ni antikirchnerista” y que “hay que salir de la estigmatización porque achata la discusión”.

"La grieta no me gusta, no conduce a nada. Si se hubiera profundizado esa lógica de la grieta (con Cristina como candidata a presidenta), yo no hubiera aceptado" @MatiasLammens, precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. Con @rominamanguel

— Va de Vuelta (@vadevuelta870) 17 de julio de 2019