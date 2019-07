Lacunza apuntó contra los “irresponsables que hacen terrorismo financiero”

Romina Manguel dialogó con el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza, quien consideró que “la vocación partidaria no es una licencia para decir cualquier cosa” en clara referencia a los dichos de campaña de la oposición respecto a las cuentas de su distrito.

En ese sentido, Lacunza advirtió que “es irresponsable hacer terrorismo financiero” o buscar la “inestabilidad financiera que pueda afectar al crédito de los bonaerenses” y remarcó que desde la oposición “están generando una intriga donde no la hay”.

“Están mirando los números con un solo ojo”, siguió el ministro e informó que “este año la deuda terminará siendo 8,5 del producto bruto interno, menor al promedio de los 8 de gobierno de Daniel Scioli”.

En tanto, analizó el panorama económico en el caso que el oficialismo no gane las elecciones de octubre y vaticinó que habrá una “mayor demanda de divisas”.

Por último afirmó que “sería impropio seguir especulando sobre el futuro gabinete. Nadie está especulando con cambios hacia el futuro”, en relación a las versiones que lo posicionan como posible ministro de Economía del próximo gabinete del presidente Mauricio Macri.

— Va de Vuelta (@vadevuelta870) 1 de julio de 2019