Lacunza anunció un plan para extender los vencimientos de la deuda

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza brindó una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas para “aliviar la carga financiera” y comunicó la intención del Gobierno de “extender los vencimientos de la deuda a corto plazo”.

Lacunza, sostuvo que “gane quien gane, no podemos dejar al país sin las herramientas necesarias para afrontar los compromisos, porque no son de un gobierno sino de todos los argentinos”, señaló que “ningún gobierno puede solo. Necesita de todas las fuerzas políticas para garantizar estabilidad”, y ratificó que “el Gobierno no tiene problemas de solvencia para el pago de la deuda”

En tanto, anunció la elevación al Congreso de un proyecto de ley para “extender los plazos de la deuda local”, la “invitación a los bancos para acercar propuestas para elevar a los inversores”, e “iniciar diálogo con el FMI para reperfilar los vencimientos”. Lo hizo tras reunirse junto al presidente del Banco Central Guido Sandleris, con la misión del FMI.