La voce di Vittorio Gassman, Il ricordo del “mattatore” a Buenos Aires

L’attore italiano Vittorio Gassman, intervistato in Radio Municipal Buenos Aires, dal giornalista Emilio Stevanovich nel programma “Semanario teatral del aire” durante una sua visita nel 1963. In questo frammento, Gassman fornisce definizioni sulla crisi del genere teatrale e sul ruolo del teatro nella società. Si riferisce anche al modo in cui gli attori fanno politica, e risponde sugli attributi che si aspetta da un attore quando lo incorpora nella sua compagnia.

Vittorio Gassman ha avuto un legame molto forte con l’Argentina. L’anno scorso, a Bahia Blanca è stata inaugurata dall’Ambasciatore Italiano Giuseppe Manzo, una via che porta il nome dell”attore.

Staff Italiano: Caritina Cosulich – Chelo Ayala.