La violencia, racismo y marginalidad, son efecto de pensamiento colonizado

Lamentablemente si bien hay leyes hay pactos protocolos internacionales hay algo que es cultural son mentalidades colonizadas que siguen todavía pensando y actuando como lo hacían antes hoy si comenzamos a analizar las cosas vemos un sistema de esclavitud latente y racial tremendo no más con lo que paso en EE.UU con George Floyd este joven que lo matan lo asfixia la policía con un odio racial tremendo y uno piensa toda la lucha de Luther King, por los derechos civiles dónde quedan y hoy vamos también en el resto del mundo porque muchas cosas semejantes por ejemplo los refugiados en los países europeos que les cierran las puertas… no se hay que cambiar la mente y fundamentalmente cambiar el corazón. Sin embargo hay comportamiento colectivo impuesto por el pensamiento único o mas aun el monocultivo de las mentes donde hay gente que aun sigue y gente pobre favelado que siguen apoyando a Bolsonaro cuando el los desprecia los margina, es un problema de colonialismo mental donde se sienten sometidos y piensan que la vida tiene que ser eso no luchan por su libertad, el derecho…ahí en la Patagonia hay cosas tremendas con los pueblos originarios…bueno estamos trabajando con la cuestión de la violación de esta chica Qom en el Chaco

Adolfo Pérez Esquivel, Es un activista argentino destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos, defensor de la resistencia proponente de la teología de la liberación. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina.