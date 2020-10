La vida y la trayectoria de Héctor Larrea, contadas como nunca antes

Héctor Larrea es uno de los grandes mitos vivientes de la radiofonía argentina, y aprovechando que mañana viernes 30 de octubre celebrará su cumpleaños número 82, Radio Nacional lo celebrará con un “zoomcumpleaños” a través de la web, y también con el lanzamiento de “Héctor Larrea, una vida en la radio”, cuya autoría pertenece a Martín Giménez, gerente artístico de la emisora. “Iba preguntando sobre su historia, su carrera, sus inicios y me daba cuenta que las cosas que contaba tenían que quedar plasmadas en un libro, trascender para las nuevas generaciones. Entonces le propuse que escriba su biografía, que yo lo iba a ayudar y me aclaró que ‘su pudor’ no se lo permitía. Por ese decidí embarcarme en la historia de una voz, contada con muchas otras voces. Le pedí a un montón de figuras de la radio y de la cultura que cuenten y me cuenten cómo los marcó Héctor Larrea. De esa manera, hay voces de Marcelo Tinelli, de Fernando Bravo, de Alejandro Dolina, de Fito Páez, de Teresa Parodi, del Chaqueño Palavecino y de Guillermo Francella, entre otros. Hay más de 50 protagonistas de la cultura y de la música que aparecen en el libro a modo de oyente, de música porque el libro tiene un formato radiofónico. Tiene una apertura escrita por el propio Héctor”, contó Giménez a El Equipo Nacional.

