La vice intendente acusa a Garay de perseguir a los empleados

La vice intendente, Vivian Storti, acompañó a los empleados municipales que se reunieron en el Corralón Municipal , antes de iniciar la jornada laboral, alertados por una posible lista de despidos a 40 personas.

“Alas 7,30 me llamaron los empleados porque dijeron que el secretario de Obras Públicas sacó a dos personas de sus actividades; como Jefa de Personal nunca me consultan nada” dijo y, agregó “a mi también la gente me voto y no puede ser que pasen por arriba, la derrota de Mariano Garay lleva a la persecución de los empleados y hoy en día el intendente nos desconoce a todos”.



Storti solicitó que el intendente “baje el intendente a hablar con los empleados”. En tanto Jorge Argilaga, secretario de Obras Públicas municipal recibió al representante del gremio municipal, a puertas cerradas; por lo que la vice intendente dijo sentirse “humillada como mujer, me desilusionada por parte de quien acompañe en una fórmula; no solamente a mi sino a los concejales que están acá y representamos al pueblo”.