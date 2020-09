La UNJu será sede del acto conmemorativo virtual

“El aire nuestro” dialogó con el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Licenciado Rodolfo Tecchi, quien dio a conocer la agenda universitaria programada para los próximos meses. Una es el plan de investigación del impacto del Covid en Jujuy y la otra, los festejos por la gratuidad en la enseñanza pública:

“Nosotros tenemos básicamente dos programas con que estamos estudiando, como se desarrollan o evolucionan en forma estadística los anticuerpos en la población de Jujuy, para tener una idea de cómo más allá de los enfermos y contagios que registra el sistema, sabiendo que hay mucha gente que se ha contagiado siendo asintomática o con síntomas leves y no fueron registrados por el sistema sanitario. Pero es gente que va generando inmunidad y anticuerpos.

También nuestros investigadores, particularmente del Instituto de estudios celulares y genética, el ISEGEN, ha recibido un financiamiento de parte del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y de una organización no gubernamental, de ex funcionarios del Banco interamericano de Desarrollo que en ambos casos han subsidiado investigaciones al respecto y también estamos estudiando el grado de certeza que tiene la provincia con respecto a los test rápidos o Elisa. Que son los que determinan si uno tuvo contacto con el virus y generó anticuerpos. No determina si enfermó en ese momento y para los fines epidemiológicos, es importante para saber qué porcentaje de la población y en qué lugares geográficos de la provincia hay mayor o menor inmunidad y eso sirve para armar los planes de control de la pandemia”.

ENCUENTRO. “El encuentro universitario es organizado por el Frente de Todos universitario, los que nos adherimos a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tanto docentes como alumnos, personal administrativo, queremos hacer un acto que demuestre el apoyo de la comunidad universitaria al actual gobierno y nos parecía una fecha muy oportuna el 22 de noviembre.

Porque conmemoramos lo que nosotros conocemos como la gratuidad, que es un elemento que no vino de la reforma. Reconocemos la reforma del 18, los avances democráticos, pero fue una moción que no triunfó y fue derrotada de que las universidades fueran gratuitas en las asambleas universitarias y no se la pudo plasmar hasta el año 49 y a través de un decreto del gobierno de Perón. En aquel momento se derogaron todos los aranceles.

Este acto simbólicamente va ser en Jujuy, pero a través de los medios informáticos, que nos permiten tener salas de hasta 2500 personas en forma virtual.”

ACADEMIA. “A todo el mundo nos ha cambiado nuestro día a día, de un momento para otro y en todos los niveles educativos con calendarios académicos y escolares ya fijados para el año. Planes de estudio, programa de trabajo de los profesores, todo eso se cayó en 24 horas, fue cosa del pasado y hubo que replantear como seguíamos con los alumnos.

Tuvimos que pasarnos a medios telemáticos, a la computadora, los celulares y de a poco fuimos superando la situación y hoy están trabajando todas las facultades y la Escuela de Minas a pleno, con un contacto casi total del docente con el alumno”.

LA QUIACA. “En La Quiaca particularmente, son muy pocos los que tuvieron inconveniente y todos están siguiendo las clases de manera virtual; extrañamos la presencialidad y seguramente volveremos cuando todo sea seguro”.

TRABAJO SOLIDARIO. “Los docentes de enseñanza práctica desde un principio se pusieron a disposición para elaborar insumos hospitalarios, elementos de seguridad individual para el personal sanitario; últimamente hicimos la entrega de bandejas para los monitores de cada cama de terapia intensiva para el Hospital Pablo Soria, así que los talleres de la Escuela de Minas están trabajando a pleno para elaborar los insumos que solicita el sistema sanitario de la provincia”.