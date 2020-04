La Unión de Trabajadores de la Tierra ofrecen sus productos 

En diálogo con nuestra emisora Cristian Acosta , delegado provincial de la Unión precisó que llevan adelante un proceso de producción de alimentos agroecológicos teniendo un compromiso solidario de mantener los precios, los que por ejemplo no se han modificado desde enero

Indicó que el 60% del valor que la gente paga por la compra de verduras, frutas, huevos, miel o cualquiera de los alimentos que ellos ofrecen va a quien los produce , esto permite tener un precio diferenciado con el mercado ya que se achica la cadena de comercialización . La Unión de Trabajadores de la tierra resuelve la logística para que no haya un aumento marcado de precios en los productos , sentenció.

Acosta dijo que la gente los puede encontrar en el Facebook de Almacén de Ramos Generales de la UTT Concepción del Uruguay , ya que al no abrir el local trabajan con entregas a domicilio respetando los protocolos de higiene exigidos por el municipio y la provincia

En Entre Ríos son 100 las familias campesinas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra