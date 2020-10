“La toma de tierras responde a un problema estructural de la Provincia”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se refirió a la ocupación de tierras por vivienda y señaló que “el tema del hábitat y la toma responde a un problema estructural que tiene la Provincia, pero empieza a modificarse a partir de la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda”.

En comunicación con el equipo de Rezo por vos, fue consultado por el caso puntual de Guernica y señaló: “Más de 400 familias se incorporaron a una desocupación voluntaria del predio y seguimos trabajando para llegar al 14 de octubre con una solución”. ”

Además, opinó sobre el tratamiento mediático que tuvo la toma de tierras y expresó: “Todo lo que tenga que ver con dañar o debilitar al gobernador Axel Kicillof es algo preciado por un sector de los medios, que no quita que sea un problema real, pero no es un problema nuevo que surgió en el transcurso de estos meses”. En ese sentido, destacó que “Axel busca solucionar los problemas de fondo y no se queda con cuestiones de maquillaje o alguna salida coyuntural”.