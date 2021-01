Como local, Talleres venció 3-2 a Banfield y la Zona B Campeonato quedó para el infato.

Banfield 9 pts (+3)

Talleres 8 pts (+3)

Gimnasia Lp 7 pts (+2)

En la última fecha Banfield vs San Lorenzo, Colón vs Talleres y Gimnasia vs Atletico Tucumán.