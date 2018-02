La Superliga corrige un error

En la primera parte de la Superliga, y lo hemos marcado aquí en la web de Nacional, la Superliga cometió un error conceptual a la hora de programar partidos al exterior. Excepto Independiente no jugó ningún grande el domingo a las 11 de la mañana.

Contra el Barcelona, el Inter, los Manchesters, el PSG, el Real o la Juventus competían Tigre, Patronato, Defensa, Temperley o Belgrano.

Esta vez, cuando por el clima, vuelvan los partidos de las 11 habrá “productos más competitivos” para Europa.

Mucho a los grandes no le gustaba esto de jugar a las 11 los domingos. Cero colaboración en ese punto, pero a la hora de cobrar la que cobran ni se acuerdan de ese punto sobre la venta de los partidos a Europa. Ellos quieren cobrar y no “sacrificarse”. Bueno, esto ha cambiado. Y está muy bien. Si quieren toda la guita, que se la ganen.

Por tal motivo los grandes, a cuenta horas, aparecerán desde mediados de marzo en los “partidos europeos”.

El 18 de ese mes Racing recibirá a Patronato. Una fecha después, en Varela, Defensa jugará contra River. Boca aparecerá a la mañanita en la fecha 25. Cuando el 29 de abril vaya a La Plata a jugar contra Gimnasia. San Lorenzo, en tanto, en la jornada 22 recibirá a Godoy Cruz.

Los otros “mañaneros” seran: Unión vs Tigre (fecha 23), Tigre vs Huracán (24) y Temperley vs Patronato (26)