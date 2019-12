La Sociedad Rural eligió a un antiguo socio y ex vice, como presidente

Se trata de Roberto Casado productor de Cuadro Benegas, quien expresó sus expectativas al frente de la entidad, haciendo hincapié en la problemática de los precios en la materia prima.

Dijo que a pesar de presidir la entidad, “la idea es tratar, en conjunto, de buscar una solución” – pero lamentó que el principal inconveniente se relacione siempre con la rentabilidad. “Como siempre –dijo- el problema es el precio que solo es rentable cuando no hay producción y eso no sirve (por ejemplo este año con las heladas) No es bueno, ni le sirve a nadie que el precio sea rentable justamente cuando (por accidentes climáticos, usualmente) no hay buena producción.”

Casado se refirió además, a la problemática de la crisis hídrica y a la necesidad de apoyo por parte del gobierno respecto de la agricultura, comparando la situación con otros países que la subsidian.