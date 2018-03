“La soberbia y avaricia del gobernador deja sin pavimento a vecinos de Tilisarao

Dialogamos con el concejal Gonzalo Pérez, del bloque Avanzar y Cambiemos. “Por muchos años los municipios recibían un dinero extra del Fondo Federal Solidario, ahora ya no la recibirán mas”.

Perez manifestó que “en Tilisarao por lo general recibíamos alrededor de 2 millones de pesos por lo que se hacían obras no muy grandes pero se hacían. El año pasado la obra más importante fue toda la iluminación LED al ingreso de la localidad”.

“Desde el año 2018, el gobierno de la provincia al no firmar el pacto fiscal termina afectando a los municipios. Los municipios al no recibir ese dinero no van a poder hacer el asfalto”.