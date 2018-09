Luego de que el juez Claudio Bonadio procesara al exjuez Norberto Oyarbide junto a otras 50 personas, entre empresarios exfuncionarios y la expresidente Cristina Fernández, en la causa por los cuadernos de la corrupción; el equipo de Va de Vuelta conversó con su abogado, Osvaldo Cantoro.

“Me sorprende muchísimo esta resolución, me enteré por los medios, no me llegó la notificación”, expresó.