La situación de Siria, en Corresponsales en Línea

Desde Radio Nacional, el equipo de Corresponsales en Línea, entrevistó a dos sacerdotes que radican en Siria, Hugo Alanis y a al Padre Alejandro León Mendoza, también a Manuel Muñiz, Decano de la School of International Relations & Senior Associate of Belfer Center for Science and International affairs de Harvard, acerca de la situación actual de ese país, luego del bombardeo de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. “La participación de Francia y del Reino Unido en estas operaciones refuerza la tesis de que efectivamente la inteligencia es contundente y clara. Yo creo que si no, no habrían participado”. Mencionó Manuel Muñiz.