La serie de una ‘heroína mapuche’ llega a la plataforma Contar

La ficción está dirigida por Aymará Rovera y protagonizada por Charo Bogarín y Marité Berbel. En diálogo con Lu Nacional Patagonia Rovera destacó como un logró poder darle alcance mundial a través de la web a un trabajo impulsado desde la Patagonia, con actores de la región en la reconstrucción de la vida de una mujer icono del pueblo mapuche –tehuelche.

Aymará recordó que inició el camino a la historia de Aimé con la intención de ser quién encarne a ese personaje, sin embargo solo un proceso difícil de rodaje la ubico al frente del proyecto. A pesar de que todo el trabajo detrás del rodaje fue en 2017 el patriarcado en la industria lo sintió en carne propia.

“Yo estaba acompañada por otro director y luego me di cuenta que la directora era yo, me costó darme cuenta de eso porque me subestimaron muchísimo tanto en Neuquén como parte del equipo de Buenos Aires pensaban que sí o sí tenía que tener a alguien al lado no estaba el cupo de 50 a 50 en el set todavía en ese momento y no hace tanto tiempo pero en pocos años la vida para las mujeres cambió un montón. Además ya la misma historia era alrededor de una heroína, molestaba que haya una mujer al frente y que encima sea actriz, eso fue un camino de mucho dolor de darme cuenta de que hay mucha misoginia pero fue un proceso que lo pude pasar y creo que me fortaleció mucho. Pude ver que si uno mira mucho el afuera, es muy difícil salirse del lugar en que a uno lo encasillan”.

Sobre la serie, Aymará remarcó la mayoría de los personajes de la serie son las mujeres. “No hay hombres casi, los personajes masculinos están muy dismimuídos, mi historia y la de Aime tiene esa particularidad. En la historia aparece una machi, una enfermera que la cuida, las abuelas en la Patagonia, las niñas que aparecen, son todos femeninos y me parece magnífico que los personajes fuertes de esta serie son las mujeres. Quiero mostrar que también hay historia que no corren detrás de los hombres, nos acostumbramos a hablar de próceres y yo quiero mostrar la historia de una mujer, de nuestra heroína mapuche”.

La invitación es para el domingo desde las cero horas en la plataforma abierta y gratuita Contar. Coincide el estreno con el aniversario de nacimiento de Aimé. “Creo que este es el mejor regalo que yo puedo darle a mi provincia y al país”.

“Para mi esto es triunfo porque los artistas de Neuquén estamos viviendo una cuarentena en abandono. Yo soy una de las que más hace cine y produce cosas, pero que un día me llamen para decirme que mi trabajo puede estar en una plataforma nacional es una enorme alegría nos damos cuenta una vez más que se pueden hacer historias de calidad desde nuestro lugar con técnicos y actores de acá, historias nuestras que no tenemos que ir a buscar a ningún lugar, digo nuestra porque Aime es nuestra. Por eso digo que esto para mí también es una forma de resistir”.