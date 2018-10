La serie de Susana: “Me decía que su vida no era interesante”

El reconocido productor y ex director de programación de Telefe, Gustavo Yankelevich, dialogó con el equipo de Modo Sábado y habló acerca de la serie que prepara sobre la vida de Susana Giménez. Además. su paso por Telefe, la relación con su hijo Tomás y la televisión de hoy.

“Hacía muchos meses que lo veníamos hablando. Ella tenía cierto temor. Vio varias de estas series y me decía ‘pero ahí siempre hay algo para contar; mi vida no es interesante'”, contó. A su vez, aseguró que la diva tiene “plena confianza” en él y no puso condiciones, pero que “opina y yo la escucho mucho”. “Todavía no hablamos ni de director ni de cantidad de capítulos, pero me comentó que le gustaría hacer un casting para las ‘Susanas’ que la interpretarían. Le gustaría darle la oportunidad a alguien desconocido”, explicó.

El ex director de programación de Telefe explicó que no será el productor de la serie y afirmó que “no hay apuro ni presión” por salir al aire. “Voy a ser el nexo entre Susana Giménez y una productora. Tendré las decisiones finales pero no voy a producir”, aclaró.