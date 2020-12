La senadora Giacoppo dijo que el aborto legal “es el fracaso de la política”

En senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo, se manifestó en contra de la interrupción legal del embarazo y consideró que “resolver con el aborto un embarazo no deseado por no haber educado en forma oportuna, realmente es demostrar que no pudimos cumplir con las normas y afrontar el problema”.

“Es el fracaso de la política”, manifestó la legisladora en la entrevista realizada en el programa Rezo por vos. En ese sentido, dijo que “la vida es el bien más preciado que tiene la humanidad” y estimó que esta ley se trata de “demostrar, con la peor medida progresista, que esto es una solución”.

“Para mí, existe la posibilidad de evitar una tragedia como lo es un aborto en una mujer”, expresó la senadora, y agregó que “hay que ser contundente y preciso en aplicar la ley tal como está sin demoras para los abortos que establece el derecho argentino”.

“Estamos por el camino incorrecto, esto es inviable”, consideró Giacoppo, y argumentó que “acá hay cuestiones jurídicas, éticas, morales que no están saldadas” y “que nadie puede disponer de la vida de otra persona”.

A propósito de los cambios de postura de algunos legisladores, señaló: “Entiendo y respeto a aquel senador que pueda cambiar su postura pero no lo comparto y no creo que sea serio”.