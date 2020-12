“La sanción de la ley reconocerá la lucha de pibas y no tan pibas”

María Inés Pilatti Vergara, senadora del Frente de Todos, dijo a Mañana y media, de Radio Nacional Resistencia, que se está “en plena negociación y conversaciones para la sesión de mañana” en la que se debatirá la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. Sobre posibles modificaciones al medio proyecto aprobado en Diputados, indicó que “se pueden tomar propuestas que podrán ser revisadas cuando el Ejecutivo reglamente la Ley“.

La legisladora chaqueña dijo que el resultado que fuere, será sorpresa. “Aún no hay mayoría, hasta último momento nadie puede arriesgar un resultado final. Empezaremos a las 16 y se extenderá hasta la madrugada. Será una sesión larga“.

DESCARGAR

Militante de larga data, Marín reconoció que vive este tiempo “con mucho compromiso. Yo quiero ser parte de la ola, pero no sólo de aborto sino de los derechos de las mujeres en general que están marcando agenda. Una pueda tener sus apreciaciones personales pero no legislamos para nosotras sino para el conjunto. Tengo mucha esperanza que este martes podamos darle reconocimiento a la lucha de tantas pibas y no tan pibas“, concluyó.