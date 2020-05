La salud mental de los niños fuera y dentro de la casa

La médica pediatra Mónica Duré se refirió al permiso de salida con los menores en esta fase 4 del aislamiento social. “Los niños se han mantenido adentro de la casa todo este tiempo, ahora será cerquita de la casa y no reuniones entre amiguitos, simplemente llevaríamos al niño para que se despeje. los chiquitos mayores de 2 años con tapaboca, al igual que el adulto que lo acompañe. Recomienda que una vez llegados al hogar, una buena higiene, competa, cambio de ropa y poner toda la ropa a lavar. Por otra parte, hizo hincapié en la salud mental que también hay que cuidar dentro de la casa, porque a veces el adulto en su sensación de estar transitando la pandemia no se da cuenta y esta escuchando mucha tele en donde los niños también perciben las noticias que a la salud mental de un niño no le viene para nada bien”, dijo la profesional.

