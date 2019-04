“La reunión con el sector de Alfaro nunca existió”

El concejal David Mizrahi, que se postula a gobernador por la lista que encabeza José Alperovich, aseguró hoy en los estudios de Radio Nacional Tucumán que no existió una reunión entre el espacio del exgobernador y del intendente Germán Alfaro, pero que sí hay diálogo permanente con el sector del jefe municipal, como con otros dirigentes de la oposición como José Cano (UCR). “Esa reunión no existió. Ahora, de que se habla con todos los espacios, sí se hace. ¿Por alianza? No necesariamente. Se conversa, y parte de volver a la institucionalidad es conversar. José lo dijo en muchas oportunidades: que él habla con el sector de Alfaro, con el sector de (José Cano) y con distintos sectores porque, si no empezamos a comunicarnos y nos seguimos peleando, hay cosas que no van a cambiar. Está claro que José tiene su candidato a intendente, que Alfaro tiene su candidata a gobernadora, y el hecho de que hablen no es necesariamente una alianza. Creo que no tiene que ser mal visto que los dirigentes hablen, al contrario, deberíamos aplaudir que empiecen a dialogar y que se empiecen a poner de acuerdo, independientemente de quién gane la única prioridad es llevarle solución a la gente.