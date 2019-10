Hoje o destaque foi para La Renga, considerada uma das melhores bandas de rock nacionais de todos os tempos. O som do grupo se identifica com o hard rock, com elementos de blues, o que deixa as músicas com um caráter bem característico. Conheça a sua história e algu mas das suas músicas mais populares.

Produção: Gustavo Ríos – Tradução & Locução: Julieta Galván – Sonoplastia: Walter Danesi