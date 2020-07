Pacho O´Donnell detalló la reivindicación de los pueblos originarios en la historia Argentina. “En un principio se los muestra a los pueblos originarios con un color negativo”, aseguró.

En otro tramo del programa, Pacho Odonnell dialogó con el humorista Cacho Garay.

“Mi papá era un hombre muy serio, pero tenía un humor exquisito, yo era chico y me reía mucho”, contó por Radio Nacional. “Mi humor apunta a reírnos de todos y entre todos y nunca de alguien. Todos los días sucede algo gracioso”, aseguró. “Digo lo que se me ocurre y como lo he vivido y otras cosas las imagino. Me divierte mucho que la gente esté enganchada en la historia”.

“Muchas veces el humorista subestima al público con su propia risa”, aseguró. “Yo soy el antihéroe”, concluyó.

También dialogamos con Sebastián Blutrach, empresario teatral, asesor de programación artística del Cervantes. “La pandemia nos llevó a situaciones extremas” , aseguró.