La reconstrucción del esfuerzo intelectual por comprender el peronismo

Samuel Amaral, es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, y académico de número de la Academia Nacional de la Historia. Fue profesor de historia de América Latina en la Northern Illinois University; profesor visitante en las universidades de Stanford, Chicago, París Diderot y Salamanca; profesor de posgrados en la Universidad Católica Argentina y otras universidades argentinas; e investigador visitante en las universidades de Stanford, Londres y Carlos III de Madrid. Es autor de los libros The Rise of Capitalism on the Pampas: the Estancias of Buenos Aires, 1785-1870 (Cambridge University Press, 1998) y Perón presidente: las elecciones del 24 de febrero de 1946 (EDUNTREF, 2018). En EDUNTREF también ha publicado Perón: del exilio al poder (compilador con Mariano Plotkin, 2004), entre otros trabajos.

Invitado a El zorro y el erizo, conversa con Alejandro Katz y Mariano Schuster sobre uno de los temas que más ha estudiado.

“Gino Germani y el peronismo” ¿Qué es el peronismo? Aún hoy, historiadores, politólogos y sociólogos tratan de responder esta pregunta que irrumpió en los medios políticos tras los acontecimientos de octubre de 1945.

Para Amaral, “el aporte de Germani al estudio del peronismo fue clave y estuvo en el centro del debate sobre sus orígenes. El movimiento nacional-popular tiene como objetivo explorar, desde diversas perspectivas, el aporte que hizo este investigador a lo largo de casi tres décadas de trabajo académico.