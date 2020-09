La Quiaca tiene y recibirá más médicos enviados por nación

El Intendente de La Quiaca, Blas Gallardo en diálogo con el programa “El aire es nuestro”, detalló sobre los casos positivos que hay en la ciudad y zonas aledañas, y además expresó que se está gestionando para recibir la donación de parte de Aduana Nacional y que serán destinadas a familias con mayores necesidades: “seguimos en zona roja, esto es para concientizar a la población que tiene que ver con que la curva que está descendiendo, pero no de la manera que esperamos en la semana:

“Sumamos desde el viernes hasta el día de ayer, cerramos la cantidad de casos positivos en la semana y determinamos que tenemos 35 en la semana. Es importante saberlo que habíamos llegado a un tope de 60 luego bajamos a 40 en la semana y ahora 35, así que es necesario tomar conciencia sobre esto.

El hospital informa de una manera regional, porque atiende tanto al departamento de Santa Catalina como a Yavi y las derivaciones también de pacientes de Abra Pampa.

Se ha dado algunos casos donde se derivaron los pacientes, se testearon acá como pacientes nuestros, pero esto es porque el hospital atiende de una manera regional lo cual hace que pueda sumarse esos casos a los nuestros o a los propios autóctonos de la ciudad de La Quiaca.

En la semana solo tuvimos un caso que suma, en cuanto al personal municipal lo cual como nosotros decimos siempre estamos trabajando de una manera responsable con los empleados lo cual nos permite aislarlo inmediatamente, establecer todos los contactos estrechos de la familia de algunos contactos laborales; la verdad que se está trabajando responsablemente con respecto a los casos.

Suma 282 como sale en la placa informativa del hospital local; suma los casos de Yavi, Santa Catalina y Abra Pampa. Es importante saber que se está descendiendo la curva pero no como lo esperábamos”.

ENACOM. “Mañana tenemos la visita del delegado de ENACOM en Jujuy. Lo cual también con algunos proyectos que tiene que ver con conectividad y se lo ha manifestado de esta manera; que hace mucha falta a la gente sobre todo de Rodeo que está muy alejada de nuestra jurisdicción, pero que es necesario estar conectado. Hoy por hoy es un derecho esencial como también lo marcó el presidente”.

DONACIÓN. “Tuvimos la noticia que a modo de donación vamos a recibir de Aduana Nacional, tenemos que viajar hasta la localidad de Palpalá. Esto, todo es gestión lo que a veces pasa es tratar de gestionar todos los recursos solidarios hoy por hoy para brindar a nuestra gente, a nuestra gente de la zona de campaña de nuestra jurisdicción, así que estamos viajando.

La donación de Aduana tiene que ver con bazar y mercadería, todo lo que recibimos se lo volcamos siempre a la familia que lo está necesitando hoy por hoy; familias aisladas que no pueden salir cuando se detecta algún caso positivo en la familia, así que estamos asistiendo plenamente. Pasa en la responsabilidad de una familia en aislarse, nos llaman y nos piden la asistencia también y es importante que lo hagamos o en otros casos donde otras familias también nos dicen; mira lo único de que tengo es un pedido y me lo podrían ir a buscarlo, un pedido de mercadería aquí está el dinero, bueno eso también”.

ASISTENCIA. “Nos manejamos de esa manera, estamos nosotros asistiendo plenamente y todos los recursos que hayamos gestionado, tanto de la Cruz Roja Argentina que tiene que ver con kits de limpieza, están llegando médicos también acá desde Buenos Aires. Me tiene que confirmar el horario de llegada lo cual se ha gestionado en su momento. Se ha peleado mucho para que pueda llegar tanto recursos como profesionales, médicos; recordar que en junio pedíamos nosotros la intervención sanitaria por lo menos a la gente de la puna, a las instituciones de salud de la puna porque veíamos que esto era necesario porque no teníamos los recursos en infraestructura y tampoco los recursos humanos de que están llegando. Agradecido con la gente de Nación, a la Dra. Yuri Gaspar que está involucrada y comprometida también con la región de la puna”.