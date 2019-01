La “Pulga” Rodríguez a Colón

Cuando las miradas del mercado de pases estaban en que iba a pasar con los pedido de gustavo Alfaron en Boca, el reemplazante de Mora en River o los jugadores que están llegando a San Lorenzo, no dejó de sorprender ni un poquito que el delantero Luis “Pulga” Rodríguez se despida de Atlético Tucumán.

En una transferencia inesperada, Rodríguez, tal vez el mejor jugador de la historia de Atlético Tucumán, adorado por su hinchada, jugará en el 2019 para Colón de Santa Fe.

A través de un video Rodríguez se despidió de los simpatizantes del “Decano”: “Quería agradecer a todos los hinchas de Atlético que me alentaron y me bancaron siempre y que en los momentos dificiles me entendieron y me apoyaron”, comenzó el “Pulga” el video que publicó la cuenta oficial de Twitter del club.

“Hoy me toca partir, elegir un nuevo equipo y tomar un desafío importante para mi vida futbolística. Ojala pueda desplegar lo que hice en Atlético en Santa Fe con Colón”, prosiguió el atacante, de 34 años, al confirmar su nuevo destino.

En cuanto a la decisión de cambiar de club, el máximo goleador de la historia del “Decano” confesó que fue “muy difícil” pero que para “equivocarse o no” decidió tomarla.

Mientras, por el momento, el entrenador Ricardo Zielinski se niega a hablar del suceso, en Tucumán se habla de un transfondo político, luego que Rodríguez anunciara su candidatura como concejal.