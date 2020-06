“La Proyección” seleccionado en festivales internacionales

El cortometraje “La Proyección “de la directora chileciteña, Samira Karki, fue seleccionada para participar del 6° Festival Internacional Cine de las Alturas. Dicho evento es organizado por la provincia de Jujuy y se realizará del 11 al 20 de septiembre, vía online. Además, este corto filmado en Famatina, fue seleccionado en los Festivales “Best of Latin America Short Film Festival” en Los Ángeles, Estados Unidos y en el “Vinart Fest” en Castilla, España.

En una entrevista para Nacional La Rioja, la directora Samira Karki y la productora general de la Proyección, Valentina Ruiz Cucchiarelli nos brindaron detalles acerca de la realización de “La Proyección”. En primer lugar, Cucchiarelli contó que “ fue todo un desafío muy grande filmar en Famatina, ya que la mayoría de los actores y técnicos, estábamos en Córdoba. Lo cual implicaba el traslado de todos y del equipamiento. No obstante, recibimos una gran ayuda del gobierno de la Provincia de La Rioja, que nos financió a través de la ley del video. También, tuvimos la asistencia de la municipalidad de Chilecito para los pasajes y de la comuna de Famatina, quienes nos ayudaron con el alojamiento. Y esas cosas no se olvidan nunca más, porque no sucede a menudo en la realización audiovisual. Estas ayudas nos sirvieron muchísimo para concretar nuestro proyecto, así que agradecidas de por vida.”

Por su parte, Karki narró el desafío de filmar su terruño: “Encarar la dirección en Chilecito y Famatina, fue hermoso. Es una zona que conozco desde siempre, conozco a sus habitantes, sus modismos, el folclore, todo. Y me sentí mas cómoda en mi lugar, para transmitir seguridad al resto del equipo y preparar mejor la fotografía.” Seguidamente, destacó la importancia del casting en la Perla del Oeste: “En esto nos ayudo mucho Joaquín, nuestro asistente de producción, porque nosotros fuimos con dos actores profesionales de Córdoba, y tuvimos que elegir el resto del elenco con lugareños, sin formación previa. Teníamos que verificar quienes daban con el mejor perfil para cada personaje. Y estos ‘no actores’ (como se lo dice) nos brindaron una cuota de realismo que sirvió muchísimo para la narración de la historia.”

Finalmente, Karki se mostró muy contenta por la recepción del cortometraje, alcanzando el máximo galardón del Festival de Imágenes Sociales 2019, en La Rioja, y se siente esperanzada en la distribución del film en importantes festivales internacionales: “Nos está yendo muy bien. La Proyección, primero fue seleccionada en el “Vinart Fest” en Castilla, España. Luego, “Best of Latin America Short Film Festival” en Los Ángeles, Estados Unidos, y hace poco, en el Festival Internacional Cine de las Alturas. Lo cual es muy gratificante, participar de este circuito, porque el premio del cine independiente es ser parte de estos festivales.“

Primera parte de la entrevista a Samira Karki y Valentina Cucchiarelli (Audio)