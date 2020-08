“La Provincia no ha tenido brotes que pongan en jaque el sistema sanitario”

La subsecretaria de Salud Comunitaria, entornos saludables y no violentos del Chaco, Carolina Centeno, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, y brindó un exhaustivo panorama sobre la situación del coronavirus en el Chaco.

“En las últimas semanas se ha dado un ligero aumento a nivel de los casos pasando de 56 casos por día en promedio a aproximadamente casi 70 casos por día. Esto ha implicado que claramente a nivel global de la provincia nos hable de que la movilidad y la circulación de las personas, el hecho de que haya habido en determinados lugares aglomeraciones o que no se haya cumplido con las medidas, y que, obviamente, no se cumpla con el aislamiento o no se detecten los casos positivos, hace que aumenten los casos”, describió Centeno.

La funcionaria provincial aclaró que el aumento global de casos se explica a partir del incremento en localidades puntuales como Resistencia y Fontana, a los que se sumaron Sáenz Peña, Tres Isletas (ahora en descenso), El Sauzalito y ahora en Villa Angela, localidades con “transmisión viral comunitaria”.

“El virus está dentro de las personas y el vector es el ser humano. Entonces, si hay mayor circulación de personas y esa circulación se da bajo el no cumplimiento de las normas, nosotros podemos prever que pudieran existir brotes”, recalcó.

Al ser consultada a partir de qué indicador podría motivar una marcha atrás en el plan de desescalada, la subsecretaria de Salud Comunitaria distinguió que “una cuestión particular puede ser que los casos se mantengan o tengan un ligero aumento y otro caso es ver que en algunas ciudades comienzan a aparecer brotes que antes no tenían y que claramente hacen de esa situación un aumento que es alarmante y nos pone en alerta”.

“Nosotros sabemos que la capacidad en el plan de desescalada no es solamente detectar el brote sino en lograr contenerlo. Lo que uno tiene que evitar es que esto se sostenga en aumento con el tiempo y ahí sí ponga en peligro no solamente la integridad de las personas que se van contagiando sino también con el peligro de que suceda, como en otras provincias, un brote descontrolado que no se pueda contener y que ponga en jaque el sistema sanitario”, explicó Centeno. En ese sentido, aseguró que “la Provincia nunca ha tenido esa situación y por el momento los indicadores de internación se mantienen estables en el tiempo“.

Sin embargo, advirtió consideró que “no hay que tentar a la suerte y decir si logramos seguir con este número de casos, que es una estrategia, como dice el gobernador y los epidemiólogos, que se denomina la administración de los casos o los casos controlados, esto nos permite seguir teniendo los indicadores de internación que mantenemos. Si esto superara determinado umbral, habrá que reevaluar si es necesario tomar alguna medida extraordinaria a nivel provincial para disminuir los contagios”.

Sobre el origen de los brotes que se dan en diversas localidades, Centeno aseguró que se explican a partir de las reuniones sociales que se dan en casas particulares, con familiares y amistades. “En esos lugares la cercanía es mayor y no hay una protección adecuada”, explicó.

“La capacidad de contagiarse al aire libre es mucho menor, inclusive si no mantengo la distancia, que si estoy en un encuentro cerrado donde se transpira, se respira el mismo aire, si la persona está asintomática aún así hay mayor capacidad de transmisión. Así que claramente los brotes que estamos viendo en las localidades provienen de fiestas, de lugares donde hay mucha gente. Y ese hablar de mucha gente es de 20 a 30 personas. Se arma un árbol de contagios que a veces es amplísimo”, reveló. En tanto, comparó que “cuando evaluamos brotes en lugares laborales la cadena de contagio llega a dos o tres personas y se puede cortar rápidamente”.

Por otro lado, Centeno destacó la decisión del gobernador Capitanich de avanzar con el restablecimiento de actividades productivas y económicas en la provincia, primero afectadas por los cuatro años de neoliberalismo y luego por el impacto de la pandemia “que ponen en jaque cualquier tipo de estructura social”. Además, ponderó que “las personas puedan ir retomando sus actividades particulares, de ocio, de dispersión, a nivel del aire libre, que las personas puedan salir a caminar, a correr, inclusive a charlar con otras personas pero siempre manteniendo la distancia, usando el tapabocas y haciéndolo de manera controlada”.

“Si llevamos adelante este tipo de conductas la capacidad de contagio es menor. Entonces, lo más importante es saber que si entre todos logramos ir apropiando estas herramientas colectivas de cuidado, que han llegado para quedarse. Sabemos que cuesta, que todo lleva un proceso y que hasta cierto punto nos alienta a seguir adelante para que llegar hasta el momento de la espera de la vacuna masiva no sea una catástrofe respecto de la cantidad de casos que, por suerte y más que nada por la presencia fuerte del Estado y la acción de todos los sectores necesarios, no ha sucedido en el Chaco lo que está sucediendo en otras provincias, que lamentablemente son difíciles las situaciones donde hoy por ejemplo en Jujuy están eligiendo a quién respirar y a quién no”.