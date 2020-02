La propuesta de Duhalde para bajar el precio de los alimentos

EL EX PRESIDENTE SE REUNIÓ CON ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con el ex mandatario Eduardo Duhalde, quien le presentó una propuesta para empezar a “trabajar sobre la idea de la venta de productos a granel”. “Los precios tienen que bajar sustantivamente”, indicó.

“El Presidente está preocupado, como todos, por el precio de los alimentos. Hace un mes hablé con él, y hace 15 días con (la vicepresidenta) Cristina (Fernández) y vamos trabajar sobre la idea de la venta de productos a granel o por peso, que en Europa está muy vigente”, enfatizó Duhalde.

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, precisó que “rápidamente para el mes de abril ya tiene que estar en marcha”, y aclaró que “el sector productivo está de acuerdo, inclusive de ganar un poco más porque los exprimen los grandes monopolios”.

En ese marco, indicó que a fines de esta semana o principios de la próxima, viajará a España y a Francia para “ver cómo funciona allá”. “Los precios tienen que bajar. Hablé con Cristina y con él para decirle que me quería ocupar de este tema, y me dijo que por supuesto. La gente tiene que pagar una parte muy importante de su sueldo, cuando le alcanza, para comer. Eso no puede ser”, manifestó.