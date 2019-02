“La producción está en emergencia, debemos mirar el país más integralmente”

En diálogo con el equipo de Plato Fuerte, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, analizó el anuncio del Presidente, Mauricio Macri, sobre un aumento en el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. “El hecho de apuntar a que las PYMES de nuestras economías regionales tengan este mínimo no imponible, no paguen cargas sociales hasta 17.500 pesos implica un paso adelante”, expresó el vicepresidente.

Por su parte, Funes de Rioja mencionó que “El discurso presidencial al que habíamos sido convocados me pareció importante porque destacó que detrás de la turbulencia financiera hay que retomar una agenda productivista” y agregó que “la reforma fiscal ya pasó por el Congreso, lo que hay que hacer es llevarla a la práctica”.