“La prensa es la que subestima hablando de un Boca River”,afirmó Rinaudo

Gimnasia enfrentará mañana en Córdoba a Boca en busca de los cuartos de final de la Copa Argentina. En esa instancia ya se encuentra River y mucho se está hablando sobre la posiblidad de un Superclásico en las semifinales del certamen.

Por este motivo, a Fabián Rinaudo le preguntaron por esta situación en conferencia de prensa y señaló: “Quizás se subestima, pero no me interesa realmente porque eso lo dice la prensa. No me interesa que lo digan periodistas. Ahora, si Guillermo o cualquier jugador de Boca subestima de la misma manera ahí sí te podría responder. Me enojaría si fuera un colega. Los que inflan todo y subestiman son los de afuera, no los que participamos”.

Por otro lado, el capitán del Lobo agregó: “es el candidato porque es uno de los más grandes del país, pero eso no nos quita energía, fuerza o mentalidad ganadora. Nosotros vamos a ir a ganar y se definirá mañana”.