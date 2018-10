La posibilidad de relanzar el deporte argentino está a la mano

“Estos Juegos creo que pueden cambiar el deporte argentino de como lo conociamos” dijo el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, a la hora de resumir, en una frase, Buenos Aires 2018.

Y tal vez tenga razón. Por su puesto que hablamos del deporte de alta competencia olímpico. El éxito deportivo y, especialmente, de público (más de un millón de espectadores en los Parques) le dio un brillo especial a los Juegos.

El Beach Handball y el Básquet 3×3 fueron las disciplinas que llamaron mucho la atención (del público y los medios) e inclusive siempre jugaron a estadio lleno.

Atrás, como atracción, estuvo el hockey-5 (con todo a la gloria reciente de las Leonas y los Leones, que parece tener continuidad), el BMX, el Beach Voley y las finales del tenis que se jugaron a un Buenos Aires Lawn Tennis a tope. En estas especialidades quedó gente fuera de los estadios.

Siempre, y en todos los casos, vale aclarar que los protagonistas fueron chicos de entre 16 y 18 años “desconocidos” para el gran público y buena parte de la prensa, aunque los especialistas de cada deporte podía tener ya visto a los mejores de cada especialidad.

Antes del inicio de los Juegos ningún dirigente o entrenador quiso hablar públicamente de la cantidad de medallas a conseguir en los olimpicos, aunque “fuera de micrófono” aceptaban que tener entre 6 y 7 de oro “estaría bien” y acercarse a las 25 en total “sería genial”.

El objetivo no sólo se alcanzó, sino se superó. De hecho, en cuanto a preseas doradas, ese número se alcanzó el fin de semana largo del 13 al 15. Antes y después todo, en cuanto a medallas, fue “regalo”.

Igual uno confía que el medallero no confundirá a nadie y que se le dará el justo valor ya que es irreal que Argentina, en un medallero no oficial, haya quedado por sobre potencias como Estados Unidos, Australia o Gran Bretaña.

Ahora llegará el momento del balance puertas adentro. Los éxitos y errores organizativos y deportivos. Con cada una de las federaciones. El clásico tira y afloja con la plata. Ojalá que sólo sigan ganando los jóvenes deportistas.