La policía de Guersney suspendió por hoy la búsqueda del avión de Sala

La policía de la isla de Guernsey, ubicada en el Canal de la Mancha, confirmó que las tareas de búsqueda del avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala fueron suspendidas por hoy y que se reanudarán mañana.

En el último parte de las 17 (horario GMT, las 14 en Argentina), la policía británica informó que “las operaciones de búsqueda y rescate han sido suspendidas” por la ausencia de luz natural.

A su vez, agregó que el plan se “reanudará mañana al amanecer” y que por hoy no habrá más informaciones oficiales.

Previamente, las autoridades policiales habían señalado que luego de quince horas de búsqueda con “múltiples activos aéreos y marítimos de las islas del canal, Reino Unido y Francia” se habían encontrado “varios objetos flotantes en el agua” pero no pudieron confirmar que se tratara de la avioneta desaparecida.

Además, se confirmó que no habían “encontrado señales” de los pasajeros a bordo y que en caso de haber intentado amerizar (intentar descender de manera controlada sobre el agua) “las probabilidades de supervivencia” a esta altura ya eran ínfimas