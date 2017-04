La Policía desestimó la gravedad del hecho pero continúa con la investigación

La jefa de la Unidad Regional Sur, Comisario Inspector Alejandra Giordano, se refirió al episodio y desestimó todo tipo de gravedad en el hecho ocurrido con la niña que fue retirada del colegio por un hombre cuya identidad se desconoce y que, luego de hacer varias cuadras, la dejó abandonada en una estación de servicio.

En conferencia de prensa Giordano dijo que “No se trató de un hecho grave, secuestro en esto no hubo, no hubo armas de fuego para intimidar a la menor, no hubo situación que lamentar respecto a un posible abuso a la niña”.

En otra tramo de la extensa conferencia de prensa, la Comisario Giordano dijo que el caso “tuvo una trascendencia extrema, entendemos que puede ser por la sensibilización que hay a nivel nacional, por el hecho de Micaela, pero necesitamos que ante estas situaciones la población guarde calma. Se mezclaron muchos mensajes de situaciones que ni siquiera tenían que ver con lo de ayer. Se habló de posibles vendedores de órgano y se dimensionó demasiado”.