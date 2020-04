La Policía controla que se respeten distancias en colas de bancos

El jefe de la Policía Departamental de Paraná, Raúl Menescardi, informó que los operativos en la vía pública a diario cambian de lugar y horario debido a que hay personas que buscan evadirlos a partir de que no tienen justificativos para salir. Señaló que hasta el momento no hubo personas detenidas en Paraná aunque a varios se le labraron infracciones a la medida de no circular durante la cuarentena sin ningún justificativo. Por otra parte, dijo que debido a la gran cantidad de gente que hace cola para extraer dinero en los cajeros, se hacen recomendaciones para que las personas mantengan la distancia entre ellos.

