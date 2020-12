“La pasión y la razón no se llevan bien, por eso a la pasión hay que tenerle respeto”

Diego Maradona, Alejandro Sabella, Carlín Calvo… El 2020 finaliza con pérdidas muy tristes para el fútbol y para todos los argentinos. En medio del año de la pandemia, ¿cómo impacta la muerte de figuras populares tan queridas?

“Son esas pérdidas que duelen, esas que se quedan. Uno siente que la muerte de Diego van a ser de esas que se van a quedar en el corazón”, afirma el psicoanalista Gabriel Rolón. El escritor explica que, por lo general, este tipo de pérdidas “nos agarra con la guardia baja”, aun cuando uno pueda decir que se la veía venir.

“Hay como una emoción inconsciente que nos dice siempre ‘esto no puede ser, no va a pasar'”, agrega, y subraya: “Son pérdidas tremendas porque no hay manera de prepararse para ellas”.

El profesional, además, recuerda a su padre, un gran enganche y habla sobre el día en que descubrió su puesto en la cancha. “Mi viejo me dijo ‘vas a ser un gran arquero’, y nunca más salí del arco”, cuenta. Efectivamente, Rolón no conoce lo que es jugar en otro puesto de la cancha y señala que jugar bajo los tres palos denota “una actitud hacia la vida”: “Es un puesto bastante particular; cuando tus compañeros están cerca, es porque no hay buenas noticias”.

Hincha de Boca, cuenta cómo maneja su pasión por el Xeneize y recuerda que cuando era chico, si el equipo perdía con River, ni salía a la calle. Hoy, más racional, prefiere no sufrir: “La pasión y la razón no se llevan muy bien, por eso a la pasión hay que tenerle respeto”.

En diálogo con Todo con afecto, el autor de “Historias de diván” y “El duelo”, entre otros libros, recuerda a los grandes futbolistas que le tocó ver y opina sobre la actualidad del fútbol argentino. Además, expresa su alegría por la buena recepción que tiene entre el público cada uno de sus trabajos, ya sean literarios o teatrales, y expresa que, si bien trata de “protegerse” de sus vanidades, lo emociona mucho.