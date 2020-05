La pandémie aggrave la pauvreté en Argentine

En 2019, au milieu de la transition démocratique du gouvernement de Mauricio Macri à Alberto Fernandez, les derniers trimestres ont vu une augmentation de la pauvreté de 35 à 38 % dans toute l’Argentine.

C’est dans ce contexte de crise qu’est surv enue la pandémie de coronavirus dans le pays. Et les perspectives ne sont pas encourageantes en termes socio-économiques en raison de la paralysation que la situation exige. Cela inclut le travail indépendant de l’État et le vaste univers du travail informel qui s’est installé en Argentine dans de grandes proportions.

Pour analyser ce contexte, RAE L’Argentine vers le monde s’est entretenu avec Agustín Salvia, directeur de l’Observatoire social de l’Université Catholique Argentine (UCA), qui a estimé que cette “situation de choc” va aggraver les taux de pauvreté dans tout le pays.

/// La pandémie est un effet de choc. La pauvreté, qui, selon les propres mesures officielles, a atteint 35 % au cours du dernier trimestre de l’année dernière, a été certainement plus importante au cours des premiers mois de l’année, et avec la quarantaine et la pandémie de ces derniers mois, elle a été certainement plus importante. Nous devons encore étudier les indicateurs : ce qui va se passer avec les prix, ce qui va se passer avec les revenus et l’emploi, en particulier l’emploi informel. Dans ce contexte, il est évident que le plancher sur lequel nous allons travailler se situe entre 35 et 38 %. Par conséquent, au-delà de la période de quarantaine et pendant quelques mois, nous travaillerons à un taux de pauvreté estimé à 40 % dans le pays. ///

