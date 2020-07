La pandemia para que nos sirve y como la enfrentamos

Este momento histórico es relevante porque no hay registros próximos hay que remontarse a tiempos muy anteriores, esto es peor que lo que llamaron la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial que en definitiva eran las guerras europeas desde donde mirábamos desde América Latina. Esto se ha expandido por todo el mundo y bueno como consecuencia nos ha tocado también a nosotros, no sé cómo lo están viviendo ustedes en Zapala, pero yo que estoy acá en Córdoba, tampoco tenia pensado vivirlo desde este lugar, pero bueno es una situación absolutamente inédita y compleja pero también para todos compleja y que nos pone en una situación de reflexión acerca de lo que nos esta pasando, no solo como humanidad, lo que nos esta pasando sino como seres que planificamos, que las acciones humanas tienen consecuencias pero esto todavía no lo sabemos y es producto de la acción humana o es producto de alguna otra cuestión, o es producto de quienes creen en alguna religión es un castigo divino, o sea de cualquier manera hace que lo podamos pensar, que podamos vivir la situación por lo menos presionado por el encierro, por las victimas de la enfermedad por tanta gente que ha muerto en el mundo y por lo que nos pasa a nosotros desde cerca también, porque esto si es para mirar lo global, pero también es para pensar en lo local, para pensar los lugares en donde nosotros estamos, donde nosotros podemos intervenir de alguna manera…

El “Regreso Informativo de la tarde”, dialogo con Jorge Pichún, comunicador popular, docente jubilado, trabajador municipal, militante social, y en este relato decía lo siguiente…