“La pandemia no permite jugar en condiciones normales”

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa de manera virtual, no confirmó el equipo y dejó varios títulos para analizar respecta al fútbol argentino, la situación actual de la Conmebol y el presente de su equipo para afrontar la Copa Libertadores de América.

Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores, eso por un lado. Es el grupo que está integrando la lista de Conmebol. Después, de acuerdo a las posibilidades de Conmebol que nos daba la oportunidad de sumar 10 cupos más, me parecía un despropósito. ¿Por qué yo voy a exponer a chicos que no están en condiciones de integrar una lista o jugar un partido internacional? ¿A quién se le ocurre?”, declaró.

“Si un jugador viene y me dice ‘la verdad que tengo deseos de irme’, y la oferta es conveniente para el club y las partes están contentas, bienvenido sea. Para mí sería un dolor tremendo porque vamos a iniciar una competencia”, expresó el Muñeco.

Dijo que entiende a los futbolistas que se quieran ir a otro país por la situación actual de la Argentina. “Cualquier futboolista puede venir y presentar una oferta concreta y decirme ‘tengo ganas de salir’ y yo no le puedo decir nada porque acá no se sabe que es lo que va a pasar. No le voy a cortar esa posibilidad. Yo ya se los manifesté a ellos”, concluyó.

“Si Conmebol a mí me dice que un jugador que se testea y da positivo no puede subirse a un avión, entonces yo intentaré respetarlo”, soltó Gallardo en su conferencia de prensa, dejando en claro que él no haría a viajar a jugadores que no superen la prueba serológica, algo que sí hará el Xeneize en su viaje para enfrentar a Libertad en la Copa Libertadores.

Por último, dijo que: “Hay que ser muy claro en lo que se dice para tratar de respetarlo. Pero en esto no quiero meterme en un tipo de polémica ni nada. Simplemente es lo que se nos comunicó a nosotros y cómo nosotros actuaríamos”, agregó el Muñeco sobre el tema.

🗣️ “ESTOY CONVENCIDO DE QUE VAMOS A IR A DAR PELEA” En la previa de la reanudación de la Libertadores, Marcelo Gallardo se refirió a la preparación atípica que debió realizar el equipo y a sus expectativas de cara al partido del jueves en Brasil. — River Plate (@RiverPlate) September 15, 2020