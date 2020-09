La obra ilegal multipropósito sobre Nahueve viola las leyes 25675 y 23879

Desafortunadamente, si bien yo no participó activamente de la asamblea del agua, si estoy en contacto con toda la gente, comenzaron con este reclamo y es un proyecto que hace mucho tiempo se está trabajando pero siempre a espaldas de la gente, no ha habido demasiada información, entonces a través de esto la gente de la asamblea del agua empieza a difundir un estudio de impacto ambiental, es preocupante porque tiene muchas inconsistencias el proyecto en sí y a propósito tampoco dieron demasiada difusión. Desafortunadamente la obra ya empezó, los desmanes ya empezaron, y con muy pocos argumentos están arrancando con la obra y están pasando por arriba, justamente, de los pobladores…Dijo Nicomedes Navarrete, Integrante de la asamblea del agua del norte neuquino. En un principio, hay un desmonte propio de las obras de estas características, un desmonte de un par de hectáreas en el sector donde esta el obrador de la empresa, eso por un lado que cuando lo ve a futuro esto es nada casi porque después toda la traza ventanal, de 4 km que está proyectado, pasa en partes por un bosque nativo, por otra parte por la costa de los arroyos donde hay plantas nativas y demás, por un cementerio ancestral que no esta valorizado y cuantificado todavía y que tiene una importancia arqueológica altísima, y lo que han hecho, desafortunadamente, y siempre se ha repetido varias veces en nuestra zona, el tema de cuando se requiere utilizar los terrenos que han sido utilizados por gente de hace 100 y 80 años se los corre con que no tienen titulo de propiedad donde se han criado familias de muchísimos años y que el estado ha sido el responsable de no darles el titulo de propiedad, entonces se los empieza a correr desde el desconocimiento de los pobladores, y ahí es donde empiezan los apretes a esos vecinos que están hace muchísimos años, que hacen toda su producción agropecuaria ahí. Totalmente despojados, en varias localidades de nuestra provincia, no hay gran cantidad de títulos de propiedad en la zona, justamente por la falta de voluntad del gobierno, es no darles la seguridad jurídica a las personas para cuando hay que hacer una cosa de estas, se hacen con total impunidad. En términos generales, a parte de la cuestión ecológica, es una zona de aves, peces en el rio como todos los ríos en toda la cordillera. Todos estos movimientos empiezan a correr a las aves, se empiezan a alejar, los cóndores los empiezan a alejar de esta zona.

De la siguiente forma, en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Nicomedes Navarrete, Integrante de la asamblea del agua del norte neuquino, relataba lo siguiente…