La novela de Carlos Tevez

La última foto que el hincha tiene de Carlos Tévez es metiendo el gol frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que le valió a Boca el título en el fútbol argentino.

Este martes vence el contrato del ” Apache ” con el club. Boca le ofreció renovarlo por un año más, con la opción de extenderlo por seis meses. Es cierto, con una merma importante desde lo económico.

La familia xeneize está en crisis. A los dichos públicos de Jorge Bermúdez y Alfredo Cascini ( integrantes del Consejo de Fútbol ) señalando que Tévez era un ex jugador, cuando ellos llegaron en diciembre pasado, vino la respuesta del.jugador, argumentando que se quedaría en Boca hasta el 31 de diciembre y donaría su sueldo a una ONG.

Este domingo el ” Patrón ” Bermúdez puso un twit donde se habla de la posibilidad de que Carlitos llegue a la presidencia de Boca, de la mano del ex titular Daniel Angelici más adelante, agitando la interna y contestandole al ex compañero. Recordemis que en su monento Tévez jugó políticamente a favor del ex presidente del club.

Creo que los futbolistas deben jugar al fútbol y dedicarse a la política, una vez que se retiren de la actividad. También considero que Boca debe mejorar en cuanto a la comunicación. El dirigente más inteligente para comunicar, es el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme que, paradojicamente, habla muy poco y nada con el periodismo.

Hace años anticipé en Pasión Nacional que la contienda electoral en Boca podría ser entre dos ídolos del club: Juan Román Riquelme vs Carlos Tévez. ¿ Se dará en el 2023 ?

POR NICOLÁS ÁLVAREZ

@NicoAlvarez1973